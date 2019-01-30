شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوزه بـ 3 جوائز جولد جلوب وترشحه للأوسكار إيرادات ضعيفة لفيلم Green Book والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حقق فيلم Green Book إيرادات ضعيفة وصلت إلى 60 مليون دولار حول العالم منذ طرحه يوم 16 نوفمبر الماضى فى دور العرض العالمية وذلك رغم فوزه بـ 30 جوائز جولدن جلوب وترشحه لجائزة الأوسكار.
تدور أحداث فيلم Green Book حول الحارس الإيطالى-الأمريكى من الطبقة العاملة الذى يصبح سائقًا لعازف بيانو أفريقى-أمريكى أثناء جولته فى العديد من الأماكن بـ جنوب أمريكا فى الستينيات.
فيلم Green Book من تأليف نيك فاليلونجا، وبريان هايز كورى، كما شارك مخرخ العمل بيتر فارليلى فى التأليف، ومن بطولة ليندا كاردلينى، وفيجو مورتنسن، و ماهرشالا على، ودون ستارك، وبى جى، وبريان ستيبانيك، وسيباستيان مانيسكالكو، وإقبال ثيفا.
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