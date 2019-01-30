شكرا لقرائتكم خبر عن زياد رحبانى يزور جورج وسوف فى منزله.. وسلطان الطرب: "زيارة أخدتنى لبعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أخدتنى لبعيد بالروح والفكر والقلب".. هكذا وصف النجم الكبير جورج وسوف، أو سلطان الطرب، زيارة الفنان والملحن زياد رحبانى له فى منزله، وهو اللقاء الذى أسعد الكثيرين من عشاق النجمين العربيين الكبيرين.

"أبو وديع" أو جورج وسوف، نشر عبر صفحته جزءا من الزيارة، وأثناء استماعهما لمقطوعة موسيقية ويبدو عليها الانصات الشديد لما يسمعان، وعلق أبو وديع على الصورة قائلا : "زياد شرّفني بزيارة وموسيقى زياد اخدتني لبعيد بالروح والفكر والقلب"

ومن بين تعليقات المتابعين، قال أحدهم، هيدا اللقاء كان لازم يحصل من زمان كتير شي بكبر القلب، وقال آخر " ملوك الطرب والفن الاصيل"، وقال ثالث " السلطان والعبقرى"