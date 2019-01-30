في ذكرى ميلاده.. نادية الجندي عن تعاونها مع الراحل نادر جلال: "كان زواجًا فنيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة نادية الجندي، إن المخرج الراحل نادر جلال كان جزءًا من حياتها الفنية.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل نادر جلال، أحد أشهر مخرجي السينما المصرية، في السبعينيات والثمانينيات والتعسينيات، حيث قدم جلال أكثر من 70 عملا، بين مساعد مخرج ومخرج.

وأضافت الجندي في تصريحات لمصراوي، أن معظم أعمالها الفنية كانت بمشاركته "جلال فنان لايُعوض وتاريخه وأعماله الخالدة شاهدة على ذلك".

وتابعت: "أخلاقه كانت على درجة فنه الراقي.. هو أخ وصديق وما بيننا كان زواجًا فنيًا".

ويظل جزء كبير من تاريخه الفني مع الفنانة نادية الجندي، إذ قدم معها 12 فيلما، بدءا من فيلم 5 باب، الذي تعرض للمنع بحكم قضائي وقتها.

وأوضحت أنها كانت لا تفكر فيه بعد عرض السيناريو عليها، بل كانا يبحثا سويًا عن سيناريو قوي لتقديمه للجمهور.

وعن أزمة فيلم "5 باب" ومنع عرضه، قالت إن نادر جلال كان ضحية مثلها للمؤامرة ضد الفيلم، والظلم وقع على كل منهما.

يشار إلى أن التعاون بين الجندي ونادر جلال بدأ مغ فيلم 5 باب "1983"، ثم جبروت امرأة "1984"، وملف سامية شعراوي"1988"، والإرهاب "1989"، وشبكة الموت "1990"، وعصر القوة "1991"، ومهمة في تل أبيب "1992"، والشطار "1993"، وامرأة هزت عرش مصر "1995"، واغتيال "1996"، و48 ساعة في إسرائيل "1998"، وآخر أعمالها أمن دولة "1999".