شيرين تهنئ عبدالله الرويشد على ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" رسالة للفنان عبدالله الرويشد. وكتبت شرين: "ألف مبروك لسيد الأغنية العربية عبد الله رويشد على نجاح الألبوم الجديد وسعيدة جداً إني هشاركك الغناء قريب في مهرجان "هلا فبراير" في دار الأوبرا الكويتية". يُذكر أن عبد الله الرويشد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "عبد الله الرويشد 2019" من انتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

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