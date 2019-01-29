مايا دياب بإطلالة صادمة.. تتجرّأ وتظهر بدون مكياج لأول مرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كسرت النجمة اللبنانية، مايا دياب، قاعدتها في جلسات التصوير، التي يغلب عليهًا عادة ظهورها بمكياج صاخب على وجهها، إلا أنها فضّلت ولأول مرة أن تظهر بدون أي مساحيق للتجميل أو فلاتر، لتبدو بملامح مختلفة جدًا على طبيعتها.

وتجرأت "دياب" في الظهور بدون رموش صناعية، أو عدسات لاصقة، في إطلالتها البسيطة التي أرفقت عليها "هاشتاق": #UnfilteredMayaDiab، أي أن صورها طبيعية وبدون أي فلتر أو فوتوشوب، نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام.

وعلقت النجمة اللبنانية على إطلالتها الجديدة:" من دون فلتر، من دون فوتوشوب، لديّ الشجاعة والثقة لأكون أنا حقيقية وطبيعية".

وأضافت مايا بحسب مجلة "بازار أرابيا" العالمية التي ظهرت على غلافها، بأنها تستعد لإطلاق علامة تجارية خاصة خلال الايام المقبلة، وصرّحت قائلة: "أريد الظهور من دون مكياج وعلى طبيعتي وأكشف عن صورتي الحقيقية بطريقة جديدة".

وتابعت أن المنزل هو المكان الوحيد الذي تسمح فيه لنفسها أن تكون على طبيعتها، وأنها قد تكون في بعض الأحيان حزينة، وأحيانا غاضبة، وربما تبكي، لأنها يجب أن تكون سعيدة بشكل دائم أمام الناس وتُجيد التصرف.

كما وصفت مايا دياب نفسها بأنها "شفافة وعاطفية جدًا وأحيانًا تكون ضعيفة".

وأثارت هذه الإطلالة الصيفية صدمة لدى جمهور ومتابعي مايا، فحظيت الصور على ردود فعل واسعة، وانهالت التعليقات التي أشادت بجرأتها في الظهور بدون مكياج، لأول مرة، مؤكدين أنها مختلفةً تمامًا وناعمة وجذّابة، وذهب البعض منهم إلى عدم تصديق صورها، أو أن هذا شكلها الحقيقي والطبيعي.

بينما اعتبر آخرون أن النجمة اللبنانية تفوقت على كثير من نجمات الفن، اللاتي لا يتجرأن على الظهور بدون مكياج، ويشعرن بالخوف من صدى التعليقات، ويعتقدن أنهن سيصبحن مادة دسمة للسخرية على شكلهنّ الطبيعي.