مريم حليم تُغني باللهجة المصرية.. وتتمنّى التعاون مع هذا المُصمم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانةُ الجزائريةُ مريم حليم عن سعادتها لتواجدها في بلدها الثاني مصر للمشاركة في عرض أزياء "كايرو فاشون شو"، موضحةً أن سرّ تألقها يعود لتعاونها مع مواطنتها مُصممة الأزياء حفيظة بريكي.

وتحدّثت مريم في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" عن أولى خطواتها الفنية في مصر وجديدها الفني، مشيرةً إلى أنها انتهت تقريبًا من تصوير أغنية جديدة ذات طابع رومانسي بعنوان "أميرة" ستطرحها قريبًا باللهجة المصرية.

وكشفت الفنانةُ الجزائريةُ مريم حليم في فيديو "فوشيا" عن اسم مُصمم الأزياء الذي تتمنّى أن تتعاون معه، وآخر تطورات الموضة في الجزائر، وتأثير جيل الشباب في الأزياء الجزائرية.