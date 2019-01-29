نادر صعب يكشفُ عن أحدث تقنية لشدِّ البشرة من دون "ندبات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعاني عددٌ كبيرٌ من النساء من مشكلة الترهلات التي تنغصُ عليهن حياتهن وأنوثتهن، ما يجعلهن يلجأن في أحيان كثيرة إلى محاولة إخفاء تلك المشكلة والتخلّص من الخجل الذي يُزعزع ثقتهن بأنفسهن.

العديدُ منهن يلجأن إلى الجراحات التجميلية التي ترتكزُ على شدّ المناطق المترهلة على الرغم من أن ذلك قد يتركُ بعض الندبات التي لا تزول كليًا على مرّ الزمن، ما يشعرهن بالندم للجوئهن لهذه التجربة.

الفيديو المُرفق، يعرضُ خلاله خبير التجميل الدكتور نادر صعب التقنية الجديدة التي يمكن للمرأة اعتمادها للتخلُّص من الترهلات التي تُعاني منها سواءً جرّاء الحمل أو التقدُّم في العمر.