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الفنانة ياسمين رئيس تبهر متابعيها على "انستجرام" بجلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة المصرية ياسمين رئيس لجلسة تصوير جديدة ، حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة وجذابة.

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ياسمين رئيس

ياسمين نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود، بينما لفتت الأنظار بطلاء عينيها.

 

 

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الفنانة ياسمين رئيس

 

 

 

الفنانة اختارت تسريحة شعر تقليدية جدا، بينما وضعت عدد من الإكسسوارات الملفتة، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي اختلف حول طلتها، فالبعض أحبها، بينما رأى آخرون أنها تبالغ فى طلاء عينيها.

 

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يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تشارك حالياً فى تصوير مشاهد فيلم "لص بغداد"، مع الفنان محمد عادل إمام، وصلاح عبدالله، وأكدت الفنانة أنها سعيدة جدا بهذا الدور وتعتبره خطوة هامة فى تاريخها الفنى.

 

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