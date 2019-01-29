شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تهنئ عبد الله الرويشد بألبومه الجديد وتعده بمشاركته الغناء بـ"هلا فبراير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة تهنئة للفنان الكويتى، على نجاح ألبومه الجديد.

شيرين وجهت رسالتها لـ"الرويشد"، من خلال حسابها على موقع "تويتر" وعلقت بقولها: "ألف مبروك لسيد الأغنية العربية عبد الله رويشد على نجاح الألبوم الجديد وسعيدة جداً إني هشاركك الغناء قريب في مهرجان هلا فبراير، في دار الأوبرا ".



شيرين والرويشد

من جانبه رد الفنان عبد الله الرويشد، على تهنئة شيرين عبد الوهاب، بقوله: "شكراً يا أختى العزيزة والقريبة من قلبي شيرين عبد الوهاب، وسعيد بمشاركتي مع ملكة المشاعر في مهرجان فبراير الكويت".