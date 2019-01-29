شكرا لقرائتكم خبر عن "التمرد" أعادها للفن.. تعرف على أسباب غياب الخليجية زينب العسكرى 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة الخليجية زينب العسكرى عودتها للساحة الفنية ككاتبة، بعد غياب دام 10 لأكثر سنوات، من خلال مسلسلها الجديد "التمرد"، معلنة أنه تم الانتهاء من كتابة 5 حلقات، موضحة أن يناقش موضوعا إنسانيا يتعلق بكيفية تمرد الإنسان على واقعه والضغوط التى يتعرض لها.

وكشفت زينب، من خلال تصريحات تليفزيونية، أن السبب الأساسى وراء غيابها الطويل عن الساحة الفنية هو زواجها، مؤكدة أنها فضلت أن تعطى كل الاهتمام والتركيز لحياتها الأسرية، موضحة: "اختفائى لأننى تزوجت.. وأنا أحب الحياة الأسرية وأنى أحتاج تركيز واهتمام مثلما أعطيت حياتى الفنية كل وقتى وحياتى".

وتابعت زينب أنها تعشق المجال الفنى خاصة أنها تمثل منذ أن كان عمرها 6 أعوام، قائلة: "لما أشوف المسلسلات الصراحة أحن، حبى لمجالى مازال، وكتواجد راح أكون كاتبة أو منتجة، لكن التمثيل أحسه بياخد الوقت كله، خلينا نعترف بأن الفن أنانى".

وعن فترة غيابها وتواجدها على السوشيال ميديا قالت: "أشعر أن الجمهور عرف شخصية زينب العسكرى الحقيقية عن طريق السوشال ميديا، أحاول من خلال تواجدى أن أكون مفيدة وأخدم الناس برسائل غير مباشرة عن الأمومة والحياة الأسرية بشكل مبسط".

يذكر أن نجمة الخليج البحرينية زينب العسكرى شاركت فى العديد من أعمال الدراما الخليجية والعربية لعل أبرزها مشاركتها فى عدد كبير من أجزاء مسلسل "طاش ما طاش"، سوالف حريم، خارطة أم راكان، هدوء وعواصف، الغروب الأخير، عليك سعيد ومبارك، بلا رحمة، لحظة ضعف ولعنة امرأة.

كما شاركت فى عدد من المسرحيات منها، جحا والأرض، نور فى القصر المهجور، شوق والغابة المسحورة، عنتر وعبلة بعد التجميل، افتح يا سمسم وحب فى الفلوجة.