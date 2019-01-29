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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيرمين ماهر تزور موقع "عين" الفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة نيرمين ماهر بموقع "عين" أثناء زيارتها له، مشيرة إلى أنه من أشهر المواقع الفنية التى تتابعها باستمرار، نظرا لمصداقية أخباره وحرص العاملين فيه على تقديم كل ما هو جديد.
وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس تحرير عين، وعدد من الزملاء الصحفيين بالموقع، بالإضافة لبعض أعضاء مجلس تحرير ”الخليج 365”.
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر (14)
الفنانة نيرمين ماهر (15)
الفنانة نيرمين ماهر
الفنانة نيرمين ماهر
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