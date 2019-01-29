شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حلقة جاهزة من "أبو جبل" مصطفى شعبان قبل انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى السيناريست محمد سيد بشير من كتابة 15 حلقة نهائية كاملة من مسلسله الجديد "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان والمقرر بدء تصوير أول مشاهد العمل الأسبوع المقبل لعرضه فى شهر رمضان هذا العام، ويعكف بشير على كتابة النصف الثانى من الحلقات.

مسلسل "أبو جبل" إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن اسمائهم تباعاً.

ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، ذكى فطين عبد الوهاب.