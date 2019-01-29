محمد رمضان ينشر فيديو لشيرين رضا وهي ترقص على أنغام "أنا مافيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أظهر خلاله رقص الفنانة شيرين رضا على أغنيته "أنا مافيا" خلال تواجدها في أحد البرامج الإذاعية. وحققت أغنية "أنا مافيا" لمحمد رمضان نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، والتي تقترب من الـ50 مليون مشاهدة على "يوتيوب" منذ طرحها بداية العام الجاري. يذكر أن شيرين رضا يعرض لها حالياً فيلم "الضيف" بطولة خالد الصاوي، أحمد مالك، وجميلة عوض، تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج هادي الباجوري.

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