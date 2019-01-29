تامر حسني يحيي ثالث حفلاته في السعودية أواخر فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد المطرب المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 22 فبراير/شباط المقبل، من تنظيم اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة السعودية.



ويُعد هذا الحفل هو الثالث لتامر حسني في السعودية، بعد إحيائه حفلين هناك منذ عدة أشهر.

ويواصل تامر حسني حالياً تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بلبنان، ويشاركه البطولة خالد الصاوي وزينة ومحمد سلام، وهو قصة تامر حسني، وسيناريو محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.



