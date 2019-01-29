حفيظة بريكي: قدّمتُ الزيّ التراثي الجزائري بلمسةٍ عالميةٍ تُواكب الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت مصممة الأزياء حفيظة بريكي مجموعتها الخاصة بشتاء وصيف 2019 والتي تميّزت بلمسات عالمية مع الاحتفاظ بالشكل التراثي للزي الجزائري.

وأشارت في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" خلال مشاركتها في عرض أزياء "كايرو فاشون شو" إلى أنها اهتمّت في عرضها بملابس العروس الجزائرية التي تتميّز بالفخامة والأناقة.

وأوضحت مصممة الأزياء الجزائرية أن بلادها تحتوي 48 ولايةً، كلٌّ منها تتميّز بزيّ خاص، مضيفةً أنها أخذت من كل ولاية الزي الذي تشتهر به وأعادت تقديمه بشكل جديد يتماشى مع الموضة العالمية.

وكشفت حفيظة بريكي عن أهمِّ الخامات والألوان التي استخدمتها في تصميم أزيائها وتُناسب جميع الأوقات.