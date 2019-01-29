بعد فضحها لخيانته لها.. روان بن حسين تعودُ لخطيبها وتقول: "إلى حب حياتي آسفة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صَدَمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، جمهورَها برسالةٍ وجّهتها لخطيبها تعتذرُ فيها له، بعدما فضحت خيانته ونشرت صورة حبيبته الجديدة التي خانها معها.

ونشرت روان صورةً لها مع خطيبها، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلةً: "إلى حب حياتي، آسفة إذا كنت آذيتك أنت أو عائلتك الجميلة التي كنت أحب أن أكون جزءًا منها".

وتابعت: "لأخواتك الجميلات وابنة أختك، عندما تكون في حالة حب، فأنت تفعل أشياء غبية، تعتقد أنك يمكن أن تؤذيه ولكنك تؤذي نفسك".

واختتمت رسالتها الرومانسية لخطيبها قائلةً: "لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي معك، حتى يفرقنا الموت".

وكانت روان قد فاجأت النشطاء في وقت سابق بخبر خطوبتها، عندما أعلنت أن الأخير قام بخيانتها، حيث كانت تلك المرة الأولى التي تكشف فيها عن ارتباطها، رغم أنها تحدّثت في وقت سابق عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي وكأنه غير موجود بالفعل.

وبعدها، تراجعت وحذفت الصور التي قامت بنشرها لحبيبها إلى جانب صورة الفتاة التي أعلنت أنه خانها معها ونشرت رسالةً مليئةً بالحزن قالت فيها: "إلى أكثر شخص في هالدنيا يعرفني، هذا كل ما تبقى لي منك.. أتمنى إنها تستحق كل ذكرياتنا، الأماكن التي زرناها، الوجوه التي عرفناها معًا، الوعود، الحب ووجع الفراق".