ميرهان حسين تُسلّم نفسها للشرطة لتنفيذ قرار حبسها.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توجّهت الفنانةُ المصريةُ ميرهان حسين إلى قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة لتسليم نفسها لرجال الأمن لتنفيذ الحكم الصادر ضدّها من قبل محكمة الجنح بالحبس لمدة أسبوعين، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ قرار الحبس.

وكانت المحكمة قد قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين، أسبوعين، بعد تقدُّمها باستئناف على حكم حبسها سنتين ونصفًا، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير الخمر، والتعدّي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في أحد الكمائن.

كما قضت بحبس المساعدة الشخصية للفنانة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بكمين الهرم وقضت المحكمة بتغريم ضابطي شرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.

ووجّهت النيابة العامة للفنانة تُهم القيادة تحت تأثير مُسكر، والتعدي على موظفٍ عامٍ أثناء تأدية وظيفته، كما وجّهت لضابطي الشرطة تُهم التعدي على الفنانة ميرهان حسين وسبّها وقذفها.