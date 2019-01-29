مُعجب يُحرج عقيل الرئيسي بسؤال عن زواجه من فرح الهادي

رد الفنان الكويتي عقيل الرئيسي على مجموعة من تساؤلات جمهوره عبر ما يسمى “اسألني” من خلال خاصية “ستوري” على موقع “انستغرام”.

أحد متابعي الفنان الكويتي وجه له تساؤلا حول حقيقة رفض أهله لزواجه من الفنانة فرح الهادي، وعن توتر علاقة أهله بفرح بعد زواجهما.

عقيل نفى تماما كل ما يقال عن رفض أهله لزواجه من فرح أو وجود أي توتر بينها وبينهم حاليا، مؤكدا أنه سيقوم مؤخرا بدعوة أهله وأهل زوجته على الطعام في “عزومة ” كبيرة، لنفي كل ما يقال عن توتر العلاقة بينهم.

فيما وجه متابع آخر تساؤل لعقيل عن اتهامه بتمثيل الحب مع فرح وتمضية حياة مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإعلانات.

الفنان الكويتي ابدى استيائه الشديد من هذا الاتهام، مؤكدا أنه وزوجته لا يحتاجان لشهرة إضافية، وانهما أصبحا يتجاهلان مثل هذه الاتهامات.

يذكر أن عقيل الرئيسي وزوجته الفنانة فرح الهادي قد أقاما مؤخرا حفل زفاف ثاني لهما، احتفالا بعيد زواجهما الأول، الذي وافق يوم 31 ديسمبر.

وبعد أن انتشرت مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، تلقت فرح وعقيل هجوما حادا من جمهورهما، واتهموهما باستغلال الناس لتحقيق مكاسب مالية ضخمة والحصول على معلنين.