الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل تخطف الأنظار بأساورها الملونة

شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مميزة.

الفنانة المعتزلة أطلت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بكنزة صوفية من اللون الأخضر النيون، وتركت شعرها القصير منسدلا في تسريحة مميزة

بسمة خطفت الأنظار بارتدائها أساور من الخيوط ملونة حملت علامة Dior، والي يبلغ سعرها 427 دولار أمريكي تقريباً، وهو ما سبب صدمة لجمهورها.

يُذكر أن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، حيث أطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.

وكانت بسمة بوسيل قد وضعت طفلها “آدم” منذ عدة أشهر، وهو الطفل الثالث لها من زوجها تامر حسني، بعد ابنتيهما “تاليا”، و”أمايا”.

قد يهمك أيضًا :

- بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث من تامر حسني

- بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتُعلِّق على مرض تامر حسني