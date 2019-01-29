فن ومشاهير

كل سنة وإنتى طيبة يا قلبى.. إيمان العاصى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وإنتى طيبة يا قلبى.. إيمان العاصى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة إيمان العاصى بعيد ميلاد ابنتها، حيث شاركت متابعيها عبر إنستجرام بمجموعة صور من حفل عيد الميلاد.

 

إيمان العاصى، وجهت رسالة تهنئة لطفلتها قائلةً: "كل سنة وإنتى طيبة يا قلبى"، وقدمت الشكر لكل من ساعدها فى تنظيم حفل عيد الميلاد.

emanelassiofficial_49283521_363657887792098_5024494335285943820_n

 

 

emanelassiofficial_49351295_143818426621266_6142634904147868870_n

 

 

emanelassiofficial_49995137_1992618610858984_5391708475865069194_n

 

 

emanelassiofficial_50049763_348527715740195_6845474725144810083_n

 

 

emanelassiofficial_50058433_595061947586624_5069085948422435407_n

 

 

emanelassiofficial_50656802_387266052023594_7432665372783954251_n

 

 

يذكر أن الفنانة إيمان العاصى انضمت إلى أبطال مسلسل "لمس أكتاف"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويلعب بطولته النجم ياسر جلال فى ثالث بطولاته الدرامية، والعمل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر أن تبدأ إيمان العاصى تصوير دورها فى العمل خلال الأيام المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر كل سنة وإنتى طيبة يا قلبى.. إيمان العاصى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى