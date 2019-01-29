شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وإنتى طيبة يا قلبى.. إيمان العاصى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة إيمان العاصى بعيد ميلاد ابنتها، حيث شاركت متابعيها عبر إنستجرام بمجموعة صور من حفل عيد الميلاد. إيمان العاصى، وجهت رسالة تهنئة لطفلتها قائلةً: "كل سنة وإنتى طيبة يا قلبى"، وقدمت الشكر لكل من ساعدها فى تنظيم حفل عيد الميلاد. يذكر أن الفنانة إيمان العاصى انضمت إلى أبطال مسلسل "لمس أكتاف"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويلعب بطولته النجم ياسر جلال فى ثالث بطولاته الدرامية، والعمل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر أن تبدأ إيمان العاصى تصوير دورها فى العمل خلال الأيام المقبلة.

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