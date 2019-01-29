شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فبراير.. حفل توزيع جوائز كتاب ونقاد السينما فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم الروائى المصرى الطويل فى السادسة مساء الأربعاء الموافق 6 فبراير المقبل، بقاعة سينما مركز الحضارة بالأوبرا.

ومن جانبه أكد الناقد الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنها قررت إهداء مسابقة هذا العام لاسم المخرج الراحل أسامة فوزى الذى رحل عن دنيانا الشهر الماضى، بعد أن ترك بصمة قوية ومهمة فى تاريخ السينما المصرية من خلال أفلامه "عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، بحب السينما، بالألوان الطبيعية".

ويتضمن الحفل عرض فيلم وثائقى عن الفائزين فى المسابقة وهم:

حصد فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى جائزة أفضل فيلم، بينما حصل بطلى الفيلم نفسه راضى جمال والطفل أحمد عبد الحافظ على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل الفنان جلال العشرى على شهادة تقدير خاصة عن دور الأب والد بشاى فى فيلم "يوم الدين".

كما فاز مخرج الفيلم نفسه أبو بكر شوقى بجائزة أفضل إخراج عمل أول، وكذلك جائزة أفضل سيناريو، فيما حصل مروان حامد على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "تراب الماس"، وعن الفيلم نفسه حصل الفنان ماجد الكدوانى على جائزة أفضل ممثل دور أول.

جاء ذلك فى مسابقة الفيلم الروائى المصرى لعام 2018 الذى نظمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، بعد توقف ما يقرب من عشرين عاما وتحمل جائزتها تمثال الملكة نفرتيتى.

وضمت لجنة التحكيم التى يرأسها مدير التصوير سعيد شيمى، وعضوية الكاتب والمخرج د.عصام الشماع، الفنان أحمد وفيق، المؤلف ناصر عبد الرحمن، والناقد محمود عبد الشكور.

وحاز الفنان شريف دسوقى على جائزة التمثيل الخاصة عن فيلم "ليل خارجى"، وحصلت الفنانة غادة عبد الرازق على أفضل ممثلة دور أول عن فيلم "حرب كرموز"، بينما حصلت الفنانة دلال عبد العزيز على جائزة التميز عن فيلم "كارما"، بينما حصل الفنان مصطفى خاطر على جائزة أفضل وجه صاعد رجال عن فيلم "طلق صناعى"، وميرهان مجدى على أفضل وجه صاعد نساء عن "ورد مسموم".

وجاءت جائزة أفضل تصوير مناصفة بين رؤوف عبد العزيز عن فيلم "كارما"، وفيدريكوسيشكا عن فيلم "يوم الدين"، بينما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة أحسن موسيقى تصويرية عن "تراب الماس"، وأفضل ديكور لمحمد أمين عن فيلم "طلق صناعى"، وأحسن مونتاج للمونتير باهر رشيد عن فيلم "حرب كرموز".