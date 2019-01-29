- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ناجية من تحطم طائرة تحصل على الـ Golden Buzzer بـ America’s Got Talent والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت المطربة الشابة النيجيرية كاتشي أوكواشي تراست أن تحصل على الـ Golden Buzzer وذلك من خلال مشاركتها فى برنامج America’s Got Talent، للمرة الثانية حيث قالت إنها فى المرة الأولى التى شاركت فيها بالبرنامج لم تكن لديها ثقة فى نفسها ولم تكن قادرة على مواجهة الجمهور والناس.
ومنحت لجنة تحكيم البرنامج كاتشى الجرس الذهبى، وهى الشابة التى نجت من تحطم طائرة توفى فيها 107 أشخاص من أصل 109 راكبا.
كانت هذه تفاصيل خبر ناجية من تحطم طائرة تحصل على الـ Golden Buzzer بـ America’s Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.