شكرا لقرائتكم خبر عن ناجية من تحطم طائرة تحصل على الـ Golden Buzzer بـ America’s Got Talent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت المطربة الشابة النيجيرية كاتشي أوكواشي تراست أن تحصل على الـ Golden Buzzer وذلك من خلال مشاركتها فى برنامج America’s Got Talent، للمرة الثانية حيث قالت إنها فى المرة الأولى التى شاركت فيها بالبرنامج لم تكن لديها ثقة فى نفسها ولم تكن قادرة على مواجهة الجمهور والناس.

ومنحت لجنة تحكيم البرنامج كاتشى الجرس الذهبى، وهى الشابة التى نجت من تحطم طائرة توفى فيها 107 أشخاص من أصل 109 راكبا.



