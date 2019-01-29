شاهد.. شيرين رضا ترقص على أنغام أغنية "أنا مافيا" للفنان محمد رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه على موقع "تويتر" بمقطع فيديو للفنانة شيرين رضا، فى أثناء رقصها على أغنية "أنا مافيا" ، وظهرت شيرين رضا، فى كواليس أحد البرامج الإذاعية، فى أثناء إذاعة أغنية "أنا مافيا"، حيث دخلت فى وصلة رقص أثناء جلوسها أمام المذيعة. يذكر أن أغنية "أنا مافيا" للفنان محمد رمضان، حققت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى، وتخطى عدد مشاهداتها عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان على موقع مشاركة الفيديوهات "يوتيوب" أكثر من 48 مليون مشاهدة.

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