شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تشارك نجلها "بودى" فى بطولة أول أفلامه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة غادة عادل، ببرومو لفيلم بعنوان "العفريت"، من بطولة ابنها، حيث نشرت البرومو عبر حسابها على "انستجرام". غادة عادل علقت على برومو الفيلم بقولها: "البرومو الرسمي لفيلم بودي الجديد"، ليرد عليها نجلها معلقاً: "ربنا يخليكى". ويبدو أن نجل الفنانة غادة عادل والفنان مجدى الهوارى، قرر دخول عالم التمثيل من بوابة فيلم "العفريت"، وحرصت والدته على تشجيعه بالظهور معه ضمن الفليم. يذكر أن الفنانة غادة عادل يعرض لها حالياً فيلم "نادى الرجال السرى"، مع النجم كريم عبد العزيز، بيومي فؤاد، ونسرين طافش.

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