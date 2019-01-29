إنجي المقدم تنشر صور جديدة بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت إنجي في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانًا أسود، نالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن الفنانة إنجي تشارك في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي سيعرض خلال السباق الرمضاني القادم، والعمل من بطولة الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، ومي عمر، هبه مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، ومن إخراج محمد سامي، من إنتاج شركة المتحدين ميديا برودكشن للمنتج صادق الصباح.

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