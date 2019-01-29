جمعية تطالب "أبو العروسة" بالاعتذار.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الدكتور مجدي خليفة الرئيس التنفيذي للجمعية العربية لمصممي الفنون التطبيقية، إن الجمعية تستنكر بعض العبارات التي وردت على لسان الفنانة سوسن بدر في سياق دورها بمسلسل "أبو العروسة 2"، مثل عبارة: "فنون تطبيقية اللي انت دخلتها دي هتطلع منها إيه؟".

وأضاف الدكتور مجدي خليفة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدم معرفة الفنانة، أو مؤلف العمل، بأهمية ودور الفنون التطبيقية في المجتمع، لا يعفيهم من يسمح لهما بالإساءة لها".

وأكد أن كلية الفنون التطبيقية كلية عريقة تم إنشاؤها منذ ما يقرب من 200 عام في عهد محمد علي، وتعد واحدة من أول 3 كليات في مصر مع "الألسن" و"الهندسة"، وإن درجات الالتحاق بها من الثانوية العامة تصل إلى نسبة 93%.

وطالب خليفة، صُناع مسلسل "أبو العروسة"، بتقديم اعتذارًا رسميًا لجميع مصممي الفنون التطبيقية.

"أبو العروسة" بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وعدد من نجوم الفن.