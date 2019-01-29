إيرادات الإثنين.. 7 آلاف جنيه لـ "عمر خريستو".. وكريم عبدالعزيز في المقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 7 أفلام، هي: "نادي الرجال السري"، "122"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "الضيف"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا". وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الاثنين 28 يناير، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 2 مليون و4 آلاف جنيه.

ونكشف في الصفحات التالية ما حققه كل فيلم..