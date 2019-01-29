- 1/2
- 2/2
قال الدكتور مجدي خليفة الرئيس التنفيذي للجمعية العربية لمصممي الفنون التطبيقية، إن الجمعية تستنكر بعض العبارات التي وردت على لسان الفنانة سوسن بدرفي سياق دورها بمسلسل "أبو العروسة 2"، مثل عبارة: "فنون تطبيقية اللي أنت دخلتها دي هتطلع
وطالب خليفة، صُناع مسلسل "أبو العروسة"، بتقديم اعتذارًا رسميًا لجميع مصممي الفنون التطبيقية.
يذكر أن "أبو العروسة2" بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وعدد من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. جمعية تطالب "أبو العروسة 2" بالاعتذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.