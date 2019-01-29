شاهد .. جمعية تطالب "أبو العروسة 2" بالاعتذار

أبو العروسة

كتب - أحمد أيوب:

قال الدكتور مجدي خليفة الرئيس التنفيذي للجمعية العربية لمصممي الفنون التطبيقية، إن الجمعية تستنكر بعض العبارات التي وردت على لسان الفنانة سوسن بدر

في سياق دورها بمسلسل "أبو العروسة 2"، مثل عبارة: "فنون تطبيقية اللي أنت دخلتها دي هتطلعمنها إيه؟".

وطالب خليفة، صُناع مسلسل "أبو العروسة"، بتقديم اعتذارًا رسميًا لجميع مصممي الفنون التطبيقية.

يذكر أن "أبو العروسة2" بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وعدد من نجوم الفن.