بالفيديو.. خالد النبوي يتكلم بالسوري مع كندة حنا

خالد النبوي

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الممثلة السورية كندة حنا، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للفنان المصري خالد النبوي، وجه من خلاله رسالة حب للشعب السوري في كافة المدن والمحافظات، حيث بدأ الشريط بـ"مساء الخير على سوريا الحبيبة وشعبها العظيم".

وقال النبوي في الفيديو:" مساء الخير على

سوريا الحبيبة وشعبها العظيم في كل مكان، في تدمر ومعلولا وحماة وحمص والشام الحبيب".

وقالت له مصورة الفيديو: "لا نقبل هكذا نريدها باللغة السورية، بالسوري لو سمحت!"

فرد الفنان المصري قائلا:" بالسوري!، دخيل ربك ما بيصير والله ما

بتمرق".

وكان خالد النبوي، انتهى من تصوير دوره في فيلم يوم مصري، كما تعاقد على المشاركة فى بطولة المسلسل التاريخى "ممالك النار"، الذى سيقوم بإخراجه البريطاني بيتر ويبر.

ويشارك فى بطولة العمل من بطولة كل من محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي.

وتدور أحداث العمل حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.