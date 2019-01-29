الجمعة.. قصر المانسترلي يحتفل بذكرى كوكب الشرق

يقيم متحف أم كلثوم "بقصر المانسترلي" بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة 1 فبراير، حفل فني لثنائى العود " غسان اليوسف، دينا عبد الحميد"، وذلكبمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق.
يقدم الثنائى خلال الحفل عزف لمجموعة من أجمل ما تغنت به كوكب الشرق منها: "أروح لمين"،
كما يتخلل الحفل تقديم بعض مؤلفات ثنائى العود الموسيقية منها " ليالى الشام ، حارة الزعفرانى ، لونجا دينا" .
جدير بالذكر أن " غسان ودينا" يتميزان بالعزف معًا على اله عود واحده.
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