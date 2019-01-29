محمد حماقي يستعد لأحياء كبرى حفلاته الغنائية

كتبت-إسراء البيهوني:

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي له، في نادي الشمس الرياضي، يوم الخميس 7 فبراير المُقبل، ضمن سلسلة حفلاته التي يحييها بمناسبة طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، الذي طرحه قبل يومين.

واختار حماقي أغنية "كل يوم من ده" لتكون "هيد الألبوم"، ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، ويزلزال، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، م

البداية، ويا ستار".

ويتعاون حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وخالد تاج، ونادر عبد الله، وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.