جولة رومانسية للسيمفونى فى الاوبرا

المايسترو مجدى بغدادى واوركسترا القاهرة السيمفونى كتب - أحمد أيوب: يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى تحت عنوان الذوق الرومانسى حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة عازف الاوبوا وسام احمد وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 فبراير على المسرح الكبير . يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الكلاسيكية الرومانسية لكبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية على الطراز الايطالى لـ شوبرت ، كونشيرتو الاوبوا والاوركسترا من اوبرا لافيفوريتا لـ باسكوللى والمتتابعة الثانية لـ تشايكوفسكى . يشار ان الموسيقى احد الفنون التى تسمو بالوجدان ووسيلة للتعبير عن المشاعر وباتت لغة معتمدة لوصف الحالات النفسية المتنوعة كالحزن والفرح الى جانب مختلف الرؤى الفنية ومن خلالها نجح الكثير من المؤلفين فى نقل المعاني والأفكار بصدق وشفافية الى الجمهور .

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