- 1/2
- 2/2
تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الامريكية من نيويورك حيث يبث في الثامنة مساء السبت 2 فبراير الى المسرح الصغير اوبرا " كارمن " للموسيقار الفرنسى العالمى جورج بيزيه .
الاوبرا قيادة المايسترو لويس لنجرى واداء الكسندرا كورزاك ، كليميتين مارجانى ، روبرتو الاجنا ، الكسندر فينوجرادوف وتدور حول شخصية الفتاة كارمن الغجرية الجميلة المتعالية التى تسعى لإيقاع الرجال بحبائل جمالها حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها لتحوله منشرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها فيقوده هذا الحب الجارف أخيرا إلى ساحة الإعدام وتبدو كارمن في القصة الموسيقية مستعدة لفعل أي شيء من أجل إغواء نافارو مبررة هذا السلوك بحبها للحرية على الرغم من تهافت الشباب للفوز بقلبها.
الجدير بالذكر ان اوبرا كارمن تعد احد أشهر واهم الأوبرات العالمية
كانت هذه تفاصيل خبر الأوبرا المصرية تستقبل كارمن الغجرية من المتروبوليتان الامريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.