الأوبرا المصرية تستقبل كارمن الغجرية من المتروبوليتان الامريكية

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الامريكية من نيويورك حيث يبث في الثامنة مساء السبت 2 فبراير الى المسرح الصغير اوبرا " كارمن " للموسيقار الفرنسى العالمى جورج بيزيه .

الاوبرا قيادة المايسترو لويس لنجرى واداء الكسندرا كورزاك ، كليميتين مارجانى ، روبرتو الاجنا ، الكسندر فينوجرادوف وتدور حول شخصية الفتاة كارمن الغجرية الجميلة المتعالية التى تسعى لإيقاع الرجال بحبائل جمالها حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها لتحوله من

شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها فيقوده هذا الحب الجارف أخيرا إلى ساحة الإعدام وتبدو كارمن في القصة الموسيقية مستعدة لفعل أي شيء من أجل إغواء نافارو مبررة هذا السلوك بحبها للحرية على الرغم من تهافت الشباب للفوز بقلبها.

الجدير بالذكر ان اوبرا كارمن تعد احد أشهر واهم الأوبرات العالمية

باعتبارها محطة فاصلة في تاريخ الأوبرا الفرنسية كما انها اخر أعمال بيزيه الأوبرالية الكاملة وتتميز بإيقاعها المتناغم وبلحنها الحيوي ، عرضت لأول مرة على مسرح أوبرا كوميك بـباريس في الثالث من مارس 1875 ولم تلقى اقبالاً فى بدايات عرضها الا انها حققت شهرة واسعة بعد اشادة مؤلفين عظام ومعاصرين بها منهم ديبوسي، سان سانس ، تشايكوفسكى ، برامز ، حيث شاهدوها أكثر من عشرين مرة وأعتبروها أفضل أوبرا أنتجت منذ الحرب الفرنسية الروسية ولم يكتب لبيزيه ان يرى النجاح العظيم لكارمن فقد توفى نتيجة قصور القلب عن عمر 36 عام في يونيو عام 1875 .