باليه سان بترسبورج الروسى 4 ليالى باوبرا القاهرة والاسكندرية

كتب - أحمد أيوب:

نجحت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في التعاقد مع فرقة باليه سان بترسبورج الروسية لتقديم اربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية لعرضي شوبينيانا وشهرزاد وذلك في الثامنة مساء ايام الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 30 ، 31 يناير والاول من فبراير علي المسرح الكبير ومساء الاحد 3 فبراير علي مسرح سيد درويش "

اوبرا الاسكندرية " .

يقول رئيس الاوبرا ان فرقة باليه سان بطرسبرج من اهم الفرق العالمية المتخصصة التى تتميز عروضها بالتناغم والحيوية ويجمع ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاعمال الكلاسيكية والحديثة وتضم نخبة من العارضين المحترفين ، واشار ان باليه شوبينيانا تم تصميمه على موسيقى البولندى العالمى فريدريك شوبان ويضم

عدد من اللوحات الحالمة التى تجسد احد الشعراء اثناء مراقصته للحوريات الخيالية فى ضوء القمر ، اما باليه شهرزاد كتب موسيقاه الروسى العالمى ريمسكى كورساكوف عام 1888 مستلهماً أساطير الف ليلة وليلة وقسمها الى ٤ حكايات هى البحر وسفينة السندباد ، الأمير الكالندارى ، الأمير الشاب والأميرة الشابة والإحتفالات في بغداد وتعد شهرزاد احد آخر مؤلفات كورساكوف حيث جمع فيها بين تقاليد الموسيقى الروسية الشعبية الأصيلة وروح الحكايات الشرقية الساحرة