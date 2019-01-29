صالون الاوبرا الثقافى يحيى ذكرى ميلاد مأمون الشناوى

مأمون الشناوى

كتب - أحمد أيوب:

يحيى صالون الاوبرا الثقافى ذكرى ميلاد الشاعر الغنائى الكبير مأمون الشناوى وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 30 يناير على المسرح الصغير حيث يستضيف نجله المهندس الفنان ناجى الشناوى ، الناقد طارق الشناوى ، الشاعر ياسر قطامش ويديره الفنان امين الصيرفى .

يدور الحوار حول مشوار حياته واهم اعماله الشعرية والغنائية وبعض المواقف التى نتج عنها كلماته الخالدة ويتخلله اداء غنائى لمجموعة من ابداعاته لـ احمد اسماعيل بمصاحبة الموسيقار نبيل قطيط

يشار ان مأمون الشناوى أحد أشهر كتاب الأغنية في مصر وينتمى لجيل الرواد ، شقيق المؤلف كامل الشناوي ، نجح فى أن يرضي كافة الأذواق وكان له الفضل في إعادة صياغة أغاني الفلاحين والأغنيات الشعبية الفلكلورية المصرية ، ولد فى 28 يناير عام 1914 بالمنصورة ، قدم طوال مسيرته العديد من الاعمال التي تغنى بها كبار المطربين

منهم ام كلثوم ، فريد الأطرش ، عبد الحليم حافظ ، أسمهان ، ليلى مراد ، فايزة أحمد كما تغنى بكلماته ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب ، كان داعماً للمطربين والموسيقيين الجدد منهم عزيزة جلال كما لعب دورا كبيرا في إنجاح صوت هاني شاكر وكان يتولاه بالتشجيع والرعاية كما ساهم في التعريف بالموسيقار سيد مكاوي حتى صار علماً في مجال التلحين والغناء في مصر والعالم العربي ، حصل على العديد من التكريمات كان اخرها من مهرجان القاهرة للأغنية عام 1998، رحل عن عالمنا فى 27 يونيو عام .