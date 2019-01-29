صالون الاوبرا الثقافى يحيى ذكرى ميلاد مأمون الشناوى

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يحيى صالون الاوبرا الثقافى ذكرى ميلاد الشاعر الغنائى الكبير مأمون الشناوى وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 30 يناير على المسرح الصغير حيث يستضيف نجله المهندس الفنان ناجى الشناوى ، الناقد طارق الشناوى ، الشاعر ياسر قطامش ويديره الفنان امين الصيرفى .
يدور الحوار حول مشوار حياته واهم اعماله الشعرية والغنائية وبعض المواقف التى نتج عنها كلماته الخالدة ويتخلله اداء غنائى لمجموعة من ابداعاته لـ احمد اسماعيل بمصاحبة الموسيقار نبيل قطيط.
يشار ان مأمون الشناوى أحد أشهر كتاب الأغنية في مصر وينتمى لجيل الرواد ، شقيق المؤلف كامل الشناوي ، نجح فى أن يرضي كافة الأذواق وكان له الفضل في إعادة صياغة أغاني الفلاحين والأغنيات الشعبية الفلكلورية المصرية ، ولد فى 28 يناير عام 1914 بالمنصورة ، قدم طوال مسيرته العديد من الاعمال التي تغنى بها كبار المطربين
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