بالفيديو.. غادة عادل تدعم ابنها في أولى تجاربه السينمائية

غادة عادل

كتب - أحمد أيوب:

دعمت النجمة غادة عادل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، نجلها "عبد الله" في أولى تجاربه الفنية، وذلك من خلال فيلمه "العفريت" المقرر طرحه في العام الجاري 2019.

حيث نشرت غادة عادل برومو الفيلم، وعلقت كاتبة: "البرومو الرسمي لفيلم بودي الجديد".

وكان عبد الله مجدي الهواري، نجل الفنانة

غادة عادل، طرح مؤخرًا برومو أول أفلامه "العفريت"، وظهرت والدته معه في البرومو من خلال أحد المشاهد.

يذكر أن عبد الله مجدي الهواري شارك في أحد الإعلانات مع والدته من قبل، وظهر برفقة شقيقه، وعرض الإعلان في شهر

رمضان قبل الماضي.

واحتفلت الفنانة غادة عادل مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلم "نادي الرجال السري"، والذي تشارك في بطولته مع النجم كريم عبد العزيز.

كما تشارك غادة عادل في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع كل من أمير كرارة، وإياد نصار، وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي.