بالصور.. مايا دياب تتألق في أحدث جلسة تصوير بدون مكياج

مايا دياب كتب - أحمد أيوب: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها، لصالح النسخة العربية لإحدى المجلات العالمية، وظهرت خلالها بدون مكياج وفستان أبيض قصير. المجلات العالمية، وظهرت خلالها بدون مكياج وفستان أبيض قصير. وعلقت مايا على الجلسة كاتبة : "امتلك الشجاعة لكي أكون أنا على غلاف المجلة، حقيقية وطبيعية". يذكر أن آخر أعمال مايا دياب التي طرحتها كانت إعادة توزيع أغنية "حبيبي يا نور العين"، وقدمتها مع المطرب مساري.

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