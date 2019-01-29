سعد لمجرد يستعد لعمل فني جديد في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر المخرج عبدالرفيع العبديوي مجموعة صور جديدة تجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد ومحسن تيزاف، عضو فرقة “فناير”من داخل استوديو في العاصمة الفرنسية باريس.

العبديوي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: :”في المطبخ هيا نلهو هيا نلعب”، مما كشف عن تحضيرهم لعمل فني جديد، يعود به الفنان المغربي لجمهوره

كما نشر محسن تيزاف صورة برفقة لمجرد، ظهرا فيها وهما يعزفان على آلة موسيقية، أرفقها بوسوم أشار من خلالها إلى تحضيرهم لمشروع فني جديد، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن العمل.

الفنان المغربي نشر أيضا صورته من داخل الاستوديو، وعلق عليها: “بالجديد”، وتسال جمهوره عن تفاصيل العمل، إلا أنه لم يذكر أي شيء عنه.

وكان سعد لمجرد قد طرح مؤخرا فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «بدك إيه»، والتي حققت 6 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بـ48 ساعة فقط، حيث اعتبرها هدية للفانز بع اطلاق سراحة مؤخراً على خليفة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية اغسطس الماضي.

يُذكر أن سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها في عام 2019، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.

وتعود قضية الاغتصاب الثانية إلى شهر أغسطس الماضي في سان تروبيه، حيث شهد أحد العاملين في الفندق، الضحية التي تقدمت بشكوى ضد سعد لمجرد تترك غرفة الفندق في حالة من الرعب، وذلك حسبما أكد موقع mediapart fr الفرنسي.