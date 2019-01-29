ريما خان تفجر قُنبلة: ورطوني في فضائح وممثلة حاولت قتلي بالسم

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أدلت نجمة بوليوود الباكستانية الأصل ريما خان في مقابلة حديثة مع قناة تلفزيونية محلية يبعض التصريحات المروعة التي أدت لإثارة حالة من الجدل الشديد.

زعمت الممثلة المخضرمة أن ممثلة زميلة حاولت قتلها بوضع السم في طعامها، واستطردت قائلة إن الشخص الذي أُرسل لتسممها حصل على مبلغ قدره مليون روبية كمكافأة، مؤكدة أنها لم تبلغ عن هذا الحادث قط للشرطة.

وكشفت خان أيضًا أن هناك مضايقات واسعة النطاق في صناعة الترفيه وان الشخصية التي أرسلت إليها السم حصدت الجائزة الأولى. ، وقد تعرضت هي نفسها لمضايقات عديدة في بوليوود.

كان هناك العديد من الحالات التي وقع لي بسبب الزملاء الذين جعلوني أعيش وقتًا عصيبًا للغاية، وعن ذلك تقول: “لقد تعرضت أيضًا لاغتيال شخصي عندما أطلق أحدهم النار على منزلي، وفي المرة الأخرى حاول زميلي أن يسممني عندما كنت لأقدم إعلان شامبو”.

وأضافت الممثلة أنها أُقيلت من عدة مشاريع فنية، وتورطت في فضائح وتعرضت لاغتيال شخصي. وزعمت خان أن مشاهدها قد انقطعت عن الأفلام، كما أن الناس قد قلصوا عدد أغانيها بسبب الغيرة الاحترافية، بل وجروها في نزاعات قانونية ملفقة.

وفور انتشار اعترافات خان، قال وزير الإعلام في ولاية بنو فياض الحسن تشوهان إنه ينبغي على الممثلة تحديد الشخص الذي حاول مضايقتها حتى يمكن اتخاذ إجراء ضدها.