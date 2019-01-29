بعد مقتل ابنها الوحيد اختارت العُزلة.. وفاة ممثلة بوليوود روهي بانو في تركيا

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

توفيت الممثلة التليفزيون والسينما الشهيرة روهي بانو يوم الجمعة 25 يناير أثناء خضوعها للعلاج في تركيا، وفقا لما نقلته دون نيوز عن مصادر عائلية، وقد تم إدخال بانو إلى مستشفى في اسطنبول في 3 يناير، وبعد ذلك تم الإبلاغ عن أنها عانت من الفشل الكلوي.

كانت الفنانة السابقة موضوعة على جهاز التنفس الصناعي خلال الأيام العشرة الماضية، حسبما ذكرت قناة DawnNewsTV. ووفقًا لشقيقة “بانو”، روبينا، فقد سافرت عائلتها إلى إسطنبول لمرافقتها خلال أيامها الأخيرة.

وقالت إن قرارا لم يُتخذ بعد بشأن ما إذا كانت جثة بنو ستنقل إلى باكستان للدفن أو أنها سيتم دفنها على الأراضي التركية. وفي السياق كانت الفنان الراحلة قد تخلت عن حياتها المهنية وقادت حياة منعزلة في لاهور، بعد مقتل ابنها الوحيد في لاهور في عام 2005.

كان المجلس الوطني الباكستاني للفنون قد خطط قبل بضع سنوات لفيلم وثائقي عن حياة وأعمال الممثلة، عندما كانت اسمًا مألوفًا لمشاهدي التليفزيون، ولكن لم يكن بالإمكان تنفيذ المشروع.

وقد انضمت روهي بانو، الممثلة المتنوعة، إلى التليفزيون عندما حصلت على درجة الماجستير في علم النفس من الجامعة في لاهور. وكان ظهورها التلفزيوني الأول في مسلسل اختبار في أيام دراستها. ثم عرض عليها فاروق زامير التمثيل في مسرحيات.