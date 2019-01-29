جريدة عربية تكريم ليلى علوي ومصطفى شعبان ونجوم الفن فى ذكرى تأسيسها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت جريدة الأنباء الكويتية حفل ضخم فى دولة الكويت، مساء الاثنين 28 يناير،احتفالًا بمرور 43 عاما على تأسيسها.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربي على أعمالهم التى برعوا فيها خلال عام 2018، ومنهم الفنان المصري مصطفى شعبان، عن مسلسله “أيوب”، الذى حقق كبيرا خلال عرضه فى رمضان 2018.

كما تم تكريم الفنانة رانيا فريد شوقى، عن مسلسلها “عوالم خفية”، التى شاركت فيه مع النجم عادل إمام، وكرّم الفنان اللبنانى الكبير وليد توفيق، والفنانة دانييلا رحمه.

وكرمت أيضا النجمة المصرية ليلى علوي عن مجمل أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وقد تألقت بإطلالة بيضاء مميزة.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، خلال لقائها مع النجوم المكرمين.