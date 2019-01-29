رانيا يوسف تكشف تفاصيل حياتها في برنامج جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها بنشرها برومو لبرنامج جديد، ستعرض من خلاله تفاصيل حياتها.

والبرنامج سيحمل اسم More About Rania ، وستطرحه الفنانة عبر حساباتها الشخصيةعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ووالذي ستقوم خلاله بكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية لأول مرة للجمهور.

عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية أكدوا أنها تحاول استغلال حالة الجدل المثارة حولها خلال الفترة الماضية، لتحقيق المزيد من الأرباح والشهرة.

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد عبرت مؤخرا عن غضبها من انتشار فيديوهات وأخبار مغلوطة عنها خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها فيديو إباحي نسب لها.

وتقدمت رانيا ببلاغ للنائب العام ضد مروجي الفيديو، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات ضدهم، وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ«يوتيوب» يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

كما أكد البلاغ أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنها في عرضها.