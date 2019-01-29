ياسمين رئيس تلفت الأنظار بماكياجها في جلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ياسمين رئيس لجلسة تصوير جديدة مع المصور بيلو حسين، وبدت بلوك ملفت وجذاب.

ياسمين نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت وهي ترتدي فستان أسود محتشم، بينما لفتت الأنظار بطلاء عينيها.

الفنانة المصرية اختارت تسريحة شعر تقليدية جدا، بينما وضعت عدد من الإكسسوارات الملفتة، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي اختلف حول طلتها، فالبعض أحبها، بينما رأى آخرون أنها تبالغ في طلاء عينيها.

ياسمين غيرت من لون شعرها وذلك من أجل دورها في فيلم «لص بغداد»، مع الفنان محمد عادل إمام، صلاح عبدالله، وأكدت الفنانة أنها سعيدة جدا بهذا الدور وتعتبره خطوة هامة في تاريخها الفني.

الفنانة المصرية نفت قيامها بتصوير عمل درامي بعنوان «حب في اللوكيشن»، من أجل رمضان المقبل، وأكدت أنها تنشغل حاليا بالسينما، والتي تعتبرها عشقها الأول.

ياسمين قدمت مؤخرا عمل درامي بعنوان «انا شهيرة أنا الخائن»، مع الفنان أحمد فهمي، وحقق الجزء الأول والثاني منه نجاحا كبيرا.