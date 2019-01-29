روبي نجمة أكشن في كواليس «حملة فرعون».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المنتج المصري محمد السبكي جمهوره بمجموعة صور من كواليس فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “حملة فرعون”.

الصور التي نشرها السبكي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كشفت أن الفيلم سيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن.

وكان أكثر ما لفت الأنظار قيام الفنانة المصرية روبي، بطلة الفيلم، بأداء بعض مشاهد الأكشن بمهارة عالية، وهو ما يعد دورا جديدا عليها.

وفيلم “حملة فرعون” من بطولة الفنان عمرو سعد، والفنانة روبي، والفنان محمد لطفي، والفنان رامز أمير، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، في أول تعاون له مع المنتج محمد السبكي.

ويُجسِّد بطل الفيلم عمرو سعد دور “يحيى فرعون” أحد الأبطال الشعبيين، ويظهر بشكل مختلف عما ظهر به من قبل، وهو الأمر الذي أجبره على الظهور الفترات الأخيرة بلوكات مختلفة من تسريحة شعر وأشياء أخرى.

يذكر أن روبي قد تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «بطل عادي»، مع المنتج جمال العدل، وذلك للوقوف أمام محمد رمضان في البطولة النسائية والذي سيبدأ تصويرها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي تعاقد الفنانه روبي على بطولة الفيلم ليكون العمل الثاني الذي يجمعها برمضان في السينما بعد فيلم «الكنز»، حيث سيقوم بإخراج العمل ماندو العدل وإنتاج جمال العدل في عودته الأولي للسينما بعد توقفه خلال السنوات الماضية.