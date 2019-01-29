بالفيديو.. لطيفة توجه الشكر لـ"العين الإخبارية" على حفل تكريمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت المطربة التونسية لطيفة الشكر لـ"العين الإخبارية"، التي استضافتها بهدف تكريمها، قبل أيام من إطلاق برنامجها الجديد "حكايات لطيفة"، والذي يُعرض على فضائية "الدي إم سي" المصرية، وقناة أبوظبي الإماراتية في نفس الوقت يوم 7 فبراير/ شباط المقبل.





لطيفة نشرت فيديو تكريمها عبر حسابها الخاص على موقع أنستقرام، وكذلك صورتها مع درع التكريم، وكتبت: "تشرفت بحضوري المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج حكايات لطيفة، شكراً على هذا التكريم والاستقبال الرائع، وشكراً لكل القائمين على العين الإخبارية".





يذكر أن برنامج "حكايات لطيفة" هو تجربتها الثانية في تقديم البرامج، حيث قدمت من قبل برنامج "يلا نغني".