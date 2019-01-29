بالصور.. هاني شاكر في ضيافة سفارة سلطنة عمان بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الدكتور علي بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الثلاثاء، الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بمكتبه بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة.



وأبدى هاني شاكر إعجابه بالنهضة التي تشهدها سلطنة عُمان، وتطرق إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بمختلف أنواع الفنون، لا سيما الموسيقية منها، مشيراً إلى إعجابه بدار الأوبرا السلطانية مسقط، والدور الكبير الذي تضطلع به في خدمة الفن والفنانين.





ومن جانبه، ثمّن السفير العماني الدكتور علي بن أحمد العيسائي الدور الذي تقوم به نقابة الموسيقيين المصرية في خدمه الموسيقى بمصر بشكل خاص وفي الدول العربية بشكل عام.

حضر اللقاء نصر بن حمود العبري، المستشار الإعلامي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة.