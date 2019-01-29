- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الدكتور علي بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الثلاثاء، الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بمكتبه بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة.
وأبدى هاني شاكر إعجابه بالنهضة التي تشهدها سلطنة عُمان، وتطرق إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بمختلف أنواع الفنون، لا سيما الموسيقية منها، مشيراً إلى إعجابه بدار الأوبرا السلطانية مسقط، والدور الكبير الذي تضطلع به في خدمة الفن والفنانين.
ومن جانبه، ثمّن السفير العماني الدكتور علي بن أحمد العيسائي الدور الذي تقوم به نقابة الموسيقيين المصرية في خدمه الموسيقى بمصر بشكل خاص وفي الدول العربية بشكل عام.
حضر اللقاء نصر بن حمود العبري، المستشار الإعلامي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هاني شاكر في ضيافة سفارة سلطنة عمان بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.