هيا الشعيبي لمُنتقدي تقبيلها "السنعوسي": "موتوا بغيظكم يا جهلة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها أمام الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بتقبيل الإعلامي ووزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي أثناء تكريمها في حفل جريده "الأنباء الكويتية".

وعلقت هيا عبر حسابها على سناب شات، قائلة: "ولا راح أعلق على بعض الجهلة أنا سعيدة لنجاحي وخليكم بغيظكم هههههههه.. إنتو عارفين منو أبو طارق يا جهلة هذا رمز وعلم في الإعلام الكويتي وأبونا كلنا.

وحاولت تبرير ما فعلته من خلال نشرها صورة من التكريم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قائلة: "الأستاذ محمد السنعوسي أبونا كلنا وفخر لنا كلنا رجل ذو ثقافة عالية جميل صديق وحبيب كل الفنانين الكبار والصغار وأنا فخورة بأنه عمي بوطارق أستاذ محمد أهو اللي عطاني درعي ألف شكر جريدة الأنباء فعلا كان تكريم مشرف".

وبدورها تدخلت صديقتها المقربة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لكي تدافع عنها وذلك من خلال ردها على أحد المعلقين والذي قال: "ترى الوضع طبيعي في مجتمع الفن لا تكبرونها وفي رب يحاسب".

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي كشفت بالتفاصيل عدد وأنواع عمليات التجميل التي خضعت لها خلال مشوارها الطويل للتخلّص من السّمنة والوصول إلى الرّشاقة.

وقالت في فيديو عبر سناب شات إنها أجرت عملية شدٍّ للبطن في دبي بعد إنجاب ابنتها فاطمة، لافتةً إلى أنها قامت بإزالة حوالي 4.5 كيلوغرام جلد من بطنها فقط.