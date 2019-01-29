شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صافيناز تستكمل نشاطها الفنى بعد وفاة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود غدا الأربعاء الراقصة الأرمينية صافيناز إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى والعودة إلى إحياء عدد من الحفلات، بعد أن تغلبت على أحزانها خلال الفترة الماضية بسبب وفاة والدها، والتى سافرت من أجل تقديم واجب العزاء مع أهلها حيث كانت عائلتها اتصلت بها وطلبت منها السفر بشكل مفاجئ وعند وصولها أخبرها أهلها بوفاة والدها.

يأتى ذلك بعد ثلاثة أسابيع من احتفال الراقصة بعيد ميلادها فى اليابان، حيث قضت هناك إجازة قبل عودتها لانشغالها بعدد من الحفلات بمناسبة ليلة رأس السنة، التى اعتادت على أن تكون إحدى نجمات حفلاتها كل عام منذ شهرتها فى مصر، التى انطلقت فى فيلم "القشاش"، الذى قام ببطولته محمد فراج.