صبا مبارك تسلط الضوء على معاناة اللاجئين في "عبور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت الفنانة صبا مبارك عن استعدادها لإنتاج مسلسل "عبور" من خلال شركتها Pan East Media، ومن المقرر أن تقوم ببطولته بمشاركة عدد من الفنانين السوريين والأردنيين، بالإضافة إلى فريق تمثيل من اللاجئين.
"عبور" من تأليف ثُريا حمدة وإخراج محمد الحكشي، وتدور أحداثه عام 2015 في إطار درامي اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول الطفل ليث البالغ من العمر 12 عامًا، إلى المخيم وحيدًا، فيصبح الرابط بين جميع الشخصيات والقصص التي يستعرضها المسلسل.
يُسلط "عبور" الضوء على معاناة ومأساة اللجوء بشكل عام، ويستعرض قصص بعض اللاجئين ممن لجأوا إلى مُخيم "الوصل" بحثًا عن فرصة جديدة للحياة، وكيف يتفاعلون مع مجموعة من العاملين والمتطوعين من خلفيات وجنسيات مختلفة.
ولا يعد هذا المسلسل أول أعمال صبا التي تُسلط الضوء على قضايا اللجوء، فقد قامت ببطولة فيلم "مسافر حلب- اسطنبول" للمخرجة التركية أنداش هازيندار أوغلو، ولعبت فيه شخصية لاجئة سورية تقوم برحلة من تركيا إلى ألمانيا، كما شاركت في انتاجه.
فاز فيلم "مسافر حلب- اسطنبول" بخمس جوائز خلال مشاركته في 7 مهرجانات دولية، منها مهرجان أنطاليا السينمائي بتركيا ومهرجان الفيلم العربي في كوريا وسوق الفيلم الأوروبي بـمهرجان برلين السينمائي، كذلك حصلت صبا على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير السينمائي بـ"أيرلندا"عن دورها في الفيلم.
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