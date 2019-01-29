محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها، لصالح النسخة العربية لإحدى المجلات العالمية، وظهرت خلالها بدون مكياج وفستان أبيض قصير. وعلقت مايا على الجلسة قائلة :"امتلك الشجاعة لكي أكون أنا على غلاف المجلة، حقيقية وطبيعية". يذكر أن آخر أعمال مايا دياب التي طرحتها كانت إعادة توزيع أغنية "حبيبي يا نور العين"، وقدمتها مع المطرب مساري.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مايا دياب بدون مكياج في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.